Lleva diputada Ivonne Trujillo plática sobre cáncer de mama

Xalapa, Veracruz.- El partido Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz recurrirá a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para recuperar una diputación plurinominal y sumar tres para integrar la próxima legislatura local.

Sergio Gill Rullán, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC acusó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de beneficiar con las asignaciones de mayoría relativa a los partidos mayoritarios, que en el caso de Veracruz son Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y en Partido Acción Nacional (PAN).

Expuso que en el caso de Nuevo León, donde son segunda fuerza política, los partidos minoritarios son los que deben cumplir con la paridad de género en el caso de faltar a la asignación, lo que debe ser igual en Veracruz.

Este martes en rueda de prensa, Movimiento Ciudadano acusó al OPLE de retrasar a propósito el periodo de impugnaciones, por lo que además pedirán la remoción de los consejeros electorales.

“Del Tribunal darnos la razón no sólo a nosotros, sino a los muchos ciudadanos de otros institutos políticos que sabemos que no sólo están inconformes, si no que harán valer sus derechos ante los tribunales, haremos de solicitud con los artículos que nos permite la Ley, que para ser muy claros es el 34 de la mano del 37, solicitar de manera formal la remoción de los consejeros, no ante el secretario ejecutivo, si no ante el INE como lo prevé la Ley”.