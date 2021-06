Llevaba 1 MDP en efectivo candidato a la alcaldía de Santiago Tuxtla de Podemos

Mecatlán.- Los habitantes del municipio de Mecatlán se han organizado para que personas ajenas a las comunidades no puedan entrar y así evitar la compra de votos a favor de algún candidato que busca la presidencia municipal, y así evitar disturbios antes y durante las elecciones del próximo seis de junio.

Foto: De noche nadie entra a Mecatlán, solo los habitantes del lugar.

En algunas comunidades, los pobladores han colocado algunos retenes de vigilancia, persona extraña no entra a la localidad, «lo sentimos mucho, pero si no eres de la comunidad no pasas en la noche» comentó un vecino de la comunidad de Chihuixcruz.

Los vecinos de las comunidades señalan que supuestamente se han visto unidades con gente amedrentando a los ciudadanos y condicionando el voto a cierto candidato, por lo que se pusieron de acuerdo y la vigilancia se ha reforzado hasta el día domingo.

Señalando que algunas personas andan comprando los votos, ofrecen hasta mil pesos, pero el pueblo ya decidió y saldrá a votar libremente por el candidato de su elección, sin presiones y sin la compra de votos, expresó otro vecino de la localidad de la Cruz.

Por último los vecinos de Mecatlán externaron que esperan que para las próximas horas hagan su arribo los elementos policiacos de la Policía Estatal, para que refuercen la vigilancia y puedan desarrollarse unas elecciones pacificas, ya que el pueblo no se va a dejar amedrentar.

Por Delhy Galicia