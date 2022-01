Llevan proximidad social a escuelas de Venustiano Carranza

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, en rueda de prensa matutina, dio a conocer que la fusión entre Televisa y Univisión generará un pago de 15,000 millones de pesos al gobierno federal.

López Obrador aseguró que en su gobierno no se condonan impuestos a las grandes empresas.

“Se reformó la Constitución, el artículo 28, ya no hay condonación, están pagando. Eran los privilegios que existían. Hoy si no cambian las cosas se va a cerrar la operación de Televisa con Univisión. Me han informado…, pero antes era distinto- van a pagar 15,000 millones de pesos de impuestos por esa operación”, informó AMLO