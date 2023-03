Llueven amparos de funcionarios y trabajadores del INE en Veracruz contra el Plan B de AMLO

Pretensión del Senado de llamar a comparecer al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal Verónica Hernández tiene motivos políticos

Xalapa, Veracruz, 23 de marzo de 2023.- “En el Veracruz de la Cuarta Transformación a las mujeres se les defiende y a las víctimas del delito se les garantiza la justicia, porque eso es lo correcto, eso es estar del lado del pueblo; quienes piensen lo contrario es porque están a favor de la impunidad y de los victimarios”, expresó la diputada local Mago Corro Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.

La Legisladora de Morena enfatizó que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no es cómplice de nadie ni pacta impunidad; “al contrario, está combatiendo de manera efectiva la corrupción y, sobre todo, la falta de justicia por los pactos de impunidad del pasado”, destacó.

“Éramos un pueblo que demandaba justicia, que ya estábamos cansados de tantos atropellos e inseguridad y que desgraciadamente no podíamos denunciar, porque las instancias de procuración e impartición de justicia mantenían vigentes pactos de impunidad, estaban en contra de los derechos de la gente”, expresó.

Lamentó que en el Senado de la República se pretenda montar un show mediático con una posible comparecencia del gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general Verónica Hernández, bajo motivos evidentemente políticos, de revancha y no jurídicos, pues los casos en mención ya fueron juzgados, y en uno de ellos se ratificó la sentencia de 60 años en contra de una homicida.

No compartimos esa posibilidad, dijo; en Veracruz, por primera vez, se tiene un gobierno y una Fiscalía General que protege a las víctimas, donde no se brinda impunidad a los agresores de mujeres ni feminicidas; hay certeza de que los responsables pagarán con cárcel y serán sujetos a condenas de por vida por sus actos.

“Comprendemos que esta lucha por la justicia les moleste a políticos de oposición pero no entendemos que algunos actores de Morena en el Senado se pongan del lado de los victimarios y no de las víctimas ni de sus familias. Se equivocan, lamentablemente, porque en Veracruz no volverán los tiempos de la impunidad”, enfatizó.