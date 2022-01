Lluvia deja diversos choque en zona conurbada Veracruz – Boca del Río

Foto: La Razón M.



Veracruz, Ver. – El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, solicitó al Gobierno del Estado de Veracruz que genere las condiciones de paz social para las elecciones extraordinarias del próximo 27 de marzo en Jesús Carranza, Chiconamel, Amatitlán y Tlacotepec de Mejía.



Destacó que es importante que la Secretaría de Seguridad Pública y la secretaría de Gobierno se coordinen para evitar que se vuelvan a dar los conflictos políticos en la zona que derivaron en violencia.



“Cuando hablo de paz social me refiero a que el despliegue logístico de la autoridad electoral se pueda realizar con total tranquilidad, que pueda uno recorrer el municipio sin problema, pero también el día de la jornada electoral, que haya conciencia de los actores políticos que en democracia se pierde y se gana, y que no hay que tratar de obtener algún resultado que no sea producto de las urnas”, subrayó.