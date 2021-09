Lluvias serán provocadas por la Onda Tropical 31 este viernes en el territorio nacional

Foto: La Crónica

Morelos.- El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, negó estar involucrado en actos de lavado de dinero y culpó a Graco Ramírez, exmandatario estatal, por estar detrás de las acusaciones en su contra.

Blanco Bravo, aseguró estar tranquilo porque se trata de un intento de revivir el “caso Primavera”, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nombró a una investigación en su contra en 2020. El diario Reforma informó ayer que Cuauhtémoc Blanco, junto con tres familiares y funcionarios, habrían ocultado el origen, propiedad y destino millonario de recursos a través de la triangulación de cuentas bancarias, por lo que fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del estado.

“Estoy muy tranquilo, es una cuestión que quieren revivir y ustedes saben, es sobre el caso Primavera, no voy a permitir que destruyan mi imagen y la de mi familia, analizamos un procedimiento legal”, dijo

El gobernador de Morelos, acusó a Graco Ramírez de operar un grupo en su contra. “Este grupito lo esta manejando Graco, porque el señor tiene miedo de que si se va el Fiscal [Uriel Carmona Gándara] tengo que meter una terna al Congreso y si se va el Fiscal se quita el Fiscal anticorrupción”, acusó el mandatario.

El político también respondió a la sugerencia que hizo ayer Germán Martínez, quien propuso investigar a Cuauhtémoc Blanco utilizando la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aprobada esta semana en el Senado.

“Así es la política, ya se los dije a mi me gusta esta lucha si quieren guerra, guerra la van a tener no me voy a quedar callado”, mencionó el mandatario.

