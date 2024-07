Lluvias sí afectaron ocupación hotelera en Carnaval: Cometur

Veracruz, Ver.- Las lluvias sí afectaron la ocupación hotelera durante el Carnaval de Veracruz, pues la medición de un buen festejo carnestolendo incrementa si los turistas se quedan en día domingo, mencionó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo, Sergio Lois Heredia.

Si bien durante viernes y sábado se llegó a la ocupación hotelera estimada de 75 por ciento de reservas que estimó el sector hotelero, esta cifra pudo haber incrementado si no hubiera habido fuertes lluvias durante domingo y lunes.

» Si no nos acompañaba el buen clima el domingo pues no se iba a poder tener una buena ocupación, en este caso pues no nos acompañó el clima, nadie puede controlar el clima eso se sabe, pero pues al no acompañarnos el clima no tuvimos una buena ocupación. Generalmente el domingo de Carnaval muchas personas deciden de último momento aumentar su estancia, extenderse una noche más, y por lo regular lo decimos, nosotros turísticamente hablando calificamos que tan bien o que tan mal nos fue en Carnaval con base a las ocupaciones del domingo», expresó.