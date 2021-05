Lluvias y tormentas eléctricas para este sábado

El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, aseguró que en temporada electoral hay acusaciones que no tienen ningún efecto y no pasan de ser actitudes publicitarias “muy irresponsables” de los partidos.

Lo anterior luego de que Dante Delgado, coordinador de MC en el Senado, acusó a López Obrador por el asesinato de Murrieta, así como la muerte de las víctimas causadas por el crimen organizado, por no garantizar seguridad para la población.

López Obrador aseguró » no han entendido que la situación ya cambió en el país», por lo que esto no servirá para manipular a la gente y no harán que cambien de opinión, así mismo, agregó que las acusaciones se deben al periodo electoral, pero que no tendrán ningún efecto.

El Presidente de la República comentó que estas acusaciones de Dante Delgado no pasan de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, además, no les ayuda a los partidos, «hay campañas en los medios, están desatados todos, periódicos, estaciones de radio, la televisión, sin embargo, yo le tengo mucha confianza al pueblo, yo he salido adelante con su apoyo, el pueblo es mucha pieza», concluyó.