Localizan cadáver en camino vecinal de Misantla

Durango.- Desde finales de enero pasado y principios de febrero, Mónica Peyro Navarrete, madre de las menores, comenzó a observar cambios en el comportamiento de sus hijas: trastornos de ansiedad, de sueño, alimenticios, se mordían las uñas; la más grande comenzó con insomnio y, en general, tuvo retroceso en su desarrollo evolutivo.

Los cambios iniciaron desde que Mónica se divorció de su esposo Mauricio Esteban. Ya con la disolución del matrimonio y la custodia compartida, la señora Peyro Navarrete empezó a llevar a sus hijas a terapia sicológica por las situaciones que observaba en ellas.

“Cada que tenían que regresar con su papá les dolía la panza, la cabeza. No querían desayunar. La más grande empezó a llegar con infecciones vaginales, rozada de sus partes íntimas, incluso como llagadita, y me comenta que eso era porque su papá le proporcionaba un esponja por la noche para que se limpiara. La más chica me empieza a pedir masajes y cosquillas en sus partes íntimas y yo me empiezo a alertar”, platicó Mónica.

El 17 de abril pasado presentó una denuncia de abuso sexual infantil contra quien resultara responsable, asentado en la carpeta 10454/2020 en el Centro de Justicia de la Defensa para Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Fiscalía General.

Mónica Peyro mencionó que sus hijas se fueron de vacaciones con el padre y en ese tiempo Mónica recibió el peritaje externo que señalaba que sus hijas habían sido víctimas de abuso sexual infantil. “Fue un momento muy duro. Estaban con su papá, donde sucedían estas cosas”, recordó Mónica.

Mónica Peyro Navarrete

El 11 de agosto presentó una segunda denuncia, 5356/2020, donde solicitó una valoración médica ginecológica.

“Yendo en contra de las indicaciones de la entonces coordinadora de los ministerios públicos Meryth Sandoval, que había dado la orden de no hacerla, la ministerio que me toma la declaración lo hace y resulta que mi hija la más pequeña de 4 años presentaba signos de penetración anal antigua pero reciente», comentó Mónica.

Con la valoración médica, el 13 de agosto, la fiscalía otorgó medidas de protección para las niñas y la madre por 90 días y con esa medida acudió con el Juez de lo Familiar para que le otorgara una custodia provisional.

Por lo pronto, la señora Peyro busca promover la renovación de las medidas de protección para ella y sus hijas, las cuales están por concluir el 11 de noviembre, pues comentó que teme por su vida y la de sus hijas. Aseguró que ha sido víctima de monitoreo y persecución de vehículos.

Con información de El Universal.