España.- La camada de mexicanos en el futbol europeo ha aumentado con la llegada de Salvador John Pliego Salomone al Leganés de España. Nacido el 10 de enero de 2001, con 1.97 metros de altura, una potente pegada zurda y un peso de 90 kilogramos, el defensor central es un jugador que puede ser atractivo para diversos equipos, como el Leganés, que sumó al joven capitalino para su equipo juvenil Sub 23.

El estar en el viejo continente como parte de este equipo, que juega en Segunda División, es una ilusión para él, al igual que la de muchos mexicanos que cruzan el charco en busca de un crecimiento tanto personal como para su carrera futbolística.

“Estoy muy ilusionado, pronto comenzamos el torneo y lo que yo espero es poder sumar al equipo, ponerme a las órdenes del cuerpo técnico y tratar de aportar para siempre aspirar a conseguir los tres puntos”, dijo Pliego Salomone.

Aunque nació en la capital de nuestro país, casi toda su vida la ha pasado en Estados Unidos, e incluso tiene dicha nacionalidad gracias a su mamá.

Por eso, lo más natural fue comenzar su carrera en el futbol estadunidense, al jugar en la Gran Manzana con los New York Red Bulls, pasando por el St. Louis FC de la USL Championship y llegó a México de la mano de Pumas, aunque solo pudo permanecer en la Sub 17 y en el equipo Premier, con quienes ganó en el Clausura 2019.

“Siempre estuve muy apegado al futbol desde niño, bien decían que siempre tenía un balón pegado a mí, es un deporte que me gusta y me apasiona”, reconoció Salvador, quien tiene en su papá Salvador Pliego a una fuerte figura paternal que lo ha guiado por este deporte y que es él “a quien le debe todo”. Pese a que logro coronarse con el equipo filial de Universidad, no hubo continuidad en el club y le tocó probarse en otros clubes.

Primero presentó pruebas en Portugal y de ahí se le dio la oportunidad de ir a Madrid con el Leganés, gracias a la recomendación de un ex compañero en el NY Red Bulls. “Ahora mismo hemos estado entrenando muy duro porque tenemos fijada la meta en el torneo, yo espero estar completamente preparado para poder entrar en la cancha y ayudar a los míos.

Como todos, tenemos metas y la mía es poder ayudar y sumar para que el equipo gane, creo que tengo el físico y el juego para ayudar”, señaló el joven zaguero a través de una videollamada.

Ya en el futbol español, Pliego reconoce que el ser llamado al primer equipo es algo que le ilusiona y que le gustaría llegara pronto, pero sabe que para poder aspirar a grandes cosas lo que primero debe hacer es entregar buenos dividendos con la Sub 23, pero “siempre estará preparado para cuando el entrenador lo requiera”, mismo pensamiento que aplica con la selección mexicana, de donde ya había tenido convocatorias en divisiones juveniles pero que desde hace un tiempo no ha recibido.

“No he sido convocado hace un tiempo, pero yo siempre estaré disponible para cuando llamen y me necesiten”, recalcó. Una duda muy importante entre la gente es el por qué el jugador mexicano todavía no ha sido tan valorado en el futbol europeo en comparación con el argentino o el brasileño.

Salvador, sin meterse más allá al no saber con exactitud la ideología de directivos o entrenadores, reconoce que los sudamericanos son futbolistas muy conocidos en el viejo mundo, pero los mexicanos “también resultan atractivos para los clubes, porque hemos visto cada vez más a algunos compatriotas en el extranjero y que están llamando la atención… el talento en México se tiene y eso es algo que reconocen aquí (en Europa)”.

Por lo pronto, Pliego pone su mirada en el torneo juvenil para ser una pieza referente en el Leganés y hacerse de un lugar en el primer equipo con el fin de regresar a LaLiga tras descender la temporada que terminó hace unos meses.

Con información de Milenio