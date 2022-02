López Obrador agradece a embajador de EE.UU. respaldo a la Reforma Eléctrica.

México.- Este jueves se dio a conocer la muerte de Alberto Baillères, empresario mexicano quien estuvo al frente de algunas de las empresas más fuertes del país en los sectores de minería, seguros, pensiones, entre otras.

Tras la muerte del también conocido «el rey de la plata», el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a su familia y recordó la relación de respeto que mantenía con el empresario.

“Quería expresar mi más profundo pésame por el fallecimiento de Alberto Baillères González, un empresario mexicano. (…) Conocía a don Alberto desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de Gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidimos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, apuntó.

De acuerdo con el índice Bloomberg, Alberto Baillères se encontraba entre los 500 empresarios más ricos del mudo, en el lugar 285, mientras que según el conteo de la revista Forbes, sería el cuarto hombre más rico en México (solo después de Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas), con una fortuna de 10,480 millones de dólares en 2021.

“Lamento el fallecimiento de Alberto Baillères, destacado empresario mexicano. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos”, escribió en Twitter el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Fue hasta este jueves por la noche, cuando se dio a conocer la muerte de Baillères, aunque los motivos de su deceso no se han dado a conocer. Empresarios como Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Antonio Del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocio (CMN), lanzaron sus condolencias en sus cuentas personales de Twitter.

Baillères fundó la segunda compañía minera más grande de México líder en producción de plata, Industrias Peñoles, lo que le valió el apodo de “el rey de la plata” en los medios mexicanos.

Su carrera está vinculada a Industrias Peñoles, Fresnillo plc, El Palacio de Hierro, TANE, Grupo Nacional Provincial, Profuturo, Valmex Casa de Bolsa, Grupo de Agro-negocios BAL y de reciente creación, PetroBal, Energía Eléctrica Bal y EnerAB.

En abril se jubiló y cedió a uno de sus hijos la presidencia del consejo de administración de las cinco principales compañías del grupo.

Padre de siete hijos, Baillères fue presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por cuatro décadas. Su padre, Raúl, un millonario autoforjado, fundó esa universidad sin fines de lucro en 1946.

Alberto Baillères se graduó en el bachillerato de la Academia Militar Culver en Indiana en 1950. Obtuvo el título de Licenciado en Economía, Magna Cum Laude, en 1957 del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Inició su carrera profesional en 1951. Mientras estudiaba Economía, trabajó en el Banco de Comercio donde llegó a tener el cargo de Gerente de Sucursal antes de terminar su carrera, misma que concluyó en 1956.

En 1957 ingresó a la Cervecería Moctezuma como vendedor de cerveza en el área de la Ciudad de México, llegando a ocupar la Gerencia de Ventas del área Metropolitana. Posteriormente, ocupó varios cargos de mayor responsabilidad en las distintas áreas de la empresa, siendo promovido a Director General en 1964.

Baillères era cabeza de un extenso grupo de compañías mexicanas que conforman Grupo BAL: Industrias Peñoles, Fresnillo plc, El Palacio de Hierro, TANE, Grupo Nacional Provincial, Profuturo, Valmex Casa de Bolsa, Grupo de Agro-negocios BAL y de reciente creación, PetroBal, Energía Eléctrica Bal y EnerAB.

En 2015, el Senado de la República le concedió la máxima distinción que concede el Estado mexicano a un ciudadano: la Medalla Belisario Domínguez.

