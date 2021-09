López Obrador condena actos violentos durante marcha por aborto legal

Foto: Mariano Ríos

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) cumplió su advertencia, este martes notificó notificó a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que les aplicará un recorte de hasta 65 por ciento a la beca que perciben mensualmente, por considerar que no cumplieron con los objetivos durante el pasado evento multideportivo internacional.

El ajuste les fue notificado a los deportistas desde el pasado 10 de septiembre:

Desde el primero de septiembre el organismo comenzó a emitir una carta firmada por el director de alto rendimiento, Víctor Hugo de Lucio Ávila, a los deportistas que no lograron un buen resultado en la justa olímpica, y que en algunos casos fueron clave para alcanzar 10 medallas a esta comisión nacional que dirige Ana Guevara. Aunque en el documento se informaba una reducción en el monto de la beca por no cumplir con los parámetros requeridos, a varios atletas les causó estupor, ya que el recorte fue muy excesivo.

“Esta complicado porque mucha gente piensa que nos sale sobrando el dinero, pero la verdad es que no; en nuestro caso pagamos renta, gastamos para trasladarnos a los lugares de entrenamiento y gastos de comida; haciendo cuentas, al mes con mis gastos obligados me llevo de 10 mil a 12 mil pesos, sin contar los costos que me lleva tener una hidratación específica. Realmente aprendes que no puedes estar dependiendo de las direcciones del deporte y la gente del gobierno; ahora hay que buscar en la iniciativa privada, quizás con familiares, para no estar a expensas de que nos puedan apoyar”, señaló.