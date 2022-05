López Obrador no descarta reunirse con padres de Debanhi Escobar en Monterrey

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que su homólogo estadounidense, Joe Biden, haga la invitación a todos los países del hemisferio para la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles, en junio próximo.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador confirmó que a él todavía no le han girado su invitación a dicha reunión de líderes en California.

“Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, no me han invitado formalmente, y tengo información de que no han girado invitaciones a nadie. Vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico”, refirió.