López Obrador no descarta usar nombre de ‘Mexicana de Aviación’ en línea aérea de Sedena

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores que la aprobación de la iniciativa que permite a los Fuerzas Armadas mantenerse en labores de seguridad pública hasta el año 2028.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que esta iniciativa tiene que ver con la seguridad y protección de los mexicanos, además de que resaltó que los senadores “hicieron a un lado la politiquería“.

«Aprovecho para agradecerle muchos a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó al reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2o28 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional, y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública”, dijo.

“Ahora no solo va a estar en la Constitución, porque esta iniciativa regresa a la Cámara de Diputados, pero estoy seguro de que no va a haber problemas, porque donde había más resistencia y menos votos, era en el Senado, porque no es una reforma a una ley, es una reforma Constitucional y requiere de las dos terceras partes de la votación”, señaló.

“Les agradezco a los legisladores su apoyo, porque esto tiene que ver con la seguridad pública, es proteger a los ciudadanos, aún cuando nosotros estamos sosteniendo la estrategia e n atender las causas e la violencia a partir de que la paz es fruto de la justicia”, indicó.