López Obrador: ¿Qué tiene de malo que el Ejército reparta juguetes?

México. – El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuestiona que tiene de malo que el Ejército mexicano reparta juguetes a los niños pobres del país.

Luego de que fuera cuestionado por la publicación que realizó el periódico Reforma, el mandatario explicó que los juguetes que son obsequiados en el ‘Tianguis del Bienestar’, son de mercancía decomisada en las aduanas.

López Obrador se rio de la publicación que realizó el periódico y dijo que de suponer que el Ejercito reparta juguetes a niños ¿Qué tiene de malo?

“Entonces este pasquín del conservadurismo titula, no, suma Ejército tarea de repartir juguetes. Y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que fuese así ¿Qué tiene de malo que el Ejército también entregue juguetes en las zonas pobres? ¿Qué no va el Ejército no va a rescatar a la gente cuando hay inundación? ¿Qué no es una labor humanitaria?”.