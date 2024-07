López Obrador recibe en Palacio Nacional a legisladores de EU; coinciden en mantener política de cooperación

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que debe ser el próximo Gobierno quien debe “dejar sin sospecha” el caso del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donald Colosio, ocurrido en marzo de 1994.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador indicó que el asesinato de Colosio Murrieta, que incluso lo comparó con el ataque al expresidente estadounidense Donald Trump, es un “expediente abierto”.

El mandatario mexicano también aseguró este lunes que ayudaría mucho que el Poder Judicial “resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio”.

“La FGR apeló y es muy raro -porque sucedió como hace 4 meses o 5- y todavía no resuelven, lo que es muy raro. Cuando la justicia es rápida y expedita se puede resolver en 48 horas, pero cuando hay consigna, duerme el sueño de los justos. Sería bueno que la FGR informe si apeló y si tiene respuesta, porque a le mejor no sabemos, a lo mejor no nos han informado, porque ahí empezaría a conocerse más sobre este hecho”, explicó.