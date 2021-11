López Obrador señala que inflación es causada por “fenómeno mundial”

Ciudad de México.- La inflación en México se elevó a un 7.05 por ciento, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que se trata de un “fenómeno mundial” derivado de la crisis pospandemia, aunque confió en que pronto se estabilicen los precios.

Desde Palacio Nacional, el mandatario informó que el aumento de la inflación se debe al incremento de los precios de las materias primas y alimentos, además del impacto en los costos de transporte marítimo.

El Presidente de México dijo que su administración está logrando estabilizar los precios, por lo que aprovechó este espació para reiterar la necesidad de que el Poder Legislativo apruebe la reforma eléctrica.

En este sentido, anunció que su gobierno trabajará para que el salario mínimo continúe al alza, ya que, a pesar del incremento de 50 por ciento que ha tenido desde la llegada de la Cuarta Transformación, aún es muy bajo.

Sostuvo que, contrario a lo que se decía antes, el alza del salario no afecta a la inflación y destacó que debido a las políticas neoliberales el salario perdió “70 por ciento de su poder adquisitivo”.

“El salario no afecta, eso se usó para engañar al pueblo, los tecnócratas corruptos e ineficientes hablaron durante más de 30 años que no podían aumentar el salario por qué se incrementaba la inflación y eso es falso, eso nos llevó a que el salario mínimo de México fuese de los más bajos del mundo (…) A veces el salario mínimo aumentaba por abajo de la inflación, ¿Cuánto perdió el salario mínimo en el periodo neoliberal? (…) No está demás decirlo, 70% de su poder adquisitivo”, comentó.