Los actores más reconocidos por interpretar a Jesús en la gran pantalla

Tizoc es una de las películas del cine de oro mexicano mas reconocidas y claro, con la participación de La doña y Pedro infante, las mayores estrellas del cine mexicano y no es de sorprenderse que María Félix era algo exigente con las producciones en las participó y Tizoc le causó gran indignación por la forma en la que actuó Pedro Infante.

Cuando el director Ismael Rodríguez le propuso a La Doña estelarizar la película que trataba de la vida de una persona originaria de México, la actriz se mostró renuente con la historia.

Contrario a lo que muchos podrían creer, Félix no estaba en desacuerdo en que el protagonista fuera Pedro Infante, sino que le parecía el personaje de Tizoc era poco representativo de lo que realmente es un “indio”. Así lo dijo a conocer en una entrevista con Ricardo Rocha en 1996.

En ‘Tizoc’ tuve dificultades. Nunca pensé que un indio se pareciera a Tizoc, para nada. Pedro Infante hacia el rol de un indio, pero un indio no es así, no camina así, no habla así. No es cierto. Los indios hablan de otra manera”, dijo María Félix.

En la película el Ídolo de México hacía un tono específico para interpretar a Tizoc, además de que hablaba un español con una mala pronunciación, que deja una cierta sensación de exageración y hasta podría parecer ofensivo hacia los indígenas.