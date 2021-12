Los Derechos Humanos, fundamentales en la formación de los Militares

Tuxpan, Veracruz.- Luego de que el propietario de un negocio local colocara una manta para exhibir al alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha como un deudor, han salido a relucir las deudas pendientes que tiene el munícipe con los pequeños comerciantes quienes lo culpan de haberlos llevado a la quiebra y más en tiempos de pandemia.

De acuerdo a lo mencionado por el Ingeniero biomédico Luis Lagunés, desde el inicio de la pandemia, hace más de un año, le presentó el proyecto para llevar a cabo una campaña de sanitización en el municipio luego de haberse revelado los primero casos de COVID-19, por lo que trabajo con él en la puesta en marcha de las cabinas sanitizantes y desde hace casi dos años no le ha podido pagar la deuda que hacienden a más de 100 mil pesos.

“Confié en su palabra, pero me doy cuenta que es una persona en la que no se puede confiar y que su palabra no vale, me pidió renegociar la deuda y como no acepte no me ha querido pagar, el pretexto que pone es que no le han llegado las participaciones y no creo que desde hace más de un año estas no le hayan llegado, si me debe a mí no lo dudo que haya más comerciantes a quienes nos deban, y este señor se va a ir dejando a Tuxpan en la ruina”.