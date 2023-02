Los Grammy de vuelta a Los Ángeles con Beyoncé lista para hacer historia

Ciudad de México.- El actor y conductor Alfredo Adame dio su versión de la pelea que protagonizó esta semana.

Desde Tabasco, el también excandidato a diputado federal relató que el jueves 2 de febrero circulaba por Tlalpan, en el sur de la Ciudad de México, cuando un sujeto lo acusó de haberle pegado a su automóvil.

Circula en las redes nuevo pleito del actor Alfredo Adame. pic.twitter.com/crvwUZg8Kx — ROTATIVO OAXACA (@rotativooaxaca) February 3, 2023

«Tlalpan va congestionada. Llego, me quedo parado y, de repente, para sorpresa mía, se para el cuate que está adelante y me dice: ‘oye, pues ¿qué te pasa?’. Le digo: ¿qué me pasa de qué? Me dice: ‘pues es que tú le pegaste al carro’. ‘No, yo no le pegué a tu carro ni lo he tocado, el mío estaba separado a tres, cuatro centímetros, y contesta: ‘Tú lo hiciste’”, relató.

Adame Von Knoop, según el relato, le explicó al sujeto que su auto es más bajo que el golpe que traía, además de que le preguntó si con mil podía arreglarlo; a lo que la persona respondió que no, por lo que el actor propuso que se orillaran para dialogar a detalle.

Le dije: ‘mira, cuate, acepta los mil pesos porque o me voy porque ya necesito irme’ y, de repente, el cuate saca de su coche un tubo, entonces voy a mi coche, saco mi tubo y lo agarro a tubazos. Le metí cuatro tubazos y luego llegan otros tres y me agarraron entre los tres a mí; uno me empieza a someter, el otro me agarra del cuello, el otro me empieza… Ah, todavía me quiso romper el espejo del carro y es ahí donde verdaderamente me enchilé”, contó.

Alfredo Adame relató que otra persona llegó a calmarlo y dejó en claro que su presunto agresor se llevó la peor parte.

▶️ #Video | Alfredo Adame (@_alfredoadame) volvió a pelarse en las calles de la CDMX. En un video difundido en redes sociales se observa cómo lo avientan al pavimento y le dan de palazos, al parecer con un tubo. pic.twitter.com/3wcwoPvUID — La Audiencia (@LaAudiencia_) February 3, 2023

“Se empieza a hacer la bolita, y total, y ya me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui a Río Churubusco y me vine al aeropuerto”, manifestó.

El pasado jueves se difundieron videos en los que el actor se peleó con un hombre. En las imágenes, se pudo ver a Adame Von Knoop en el suelo, mientras el otro sujeto lo golpeó con un tubo.

Con información de López-Dóriga Digital