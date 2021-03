Los pactos siempre son necesarios, defiende el PT

Xalapa, Ver.- El comisionado del Partido del Trabajo en Veracruz, Ramón Díaz Ávila defendió que acuerdos como el signado ayer entre partidos políticos, autoridades estatales y órganos electorales son necesarios.

Por ello lamentó que el PAN, PRI y PRD no se hayan sumado como una oposición responsable.

«Eran los más fuertes. Hoy son oposición, deberían ser una oposición responsable y dentro de esta oposición responsable, los pactos de civilidad siempre son necesarios».

Insistió en que el ambiente de tranquilidad debe prevalecer en estás elecciones y por ello el Partido del Trabajo ayudará de esa forma.

Sobre los partidos que no participaron en el Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021, dijo que es necesario para evitar la violencia entre candidatos.

En ese sentido refirió que el PT tiene precandidatos amenazados por sus propios contrincantes políticos.

«Desafortunadamente hemos recibido denuncias de algunos compañeros que han sido amenazados y obviamente son amenazados por otros candidatos, no son amenazados por un ciudadano en general. El pacto que se planteaba ayer, al no asistir, pues nos queda micha duda de quiénes son los que andan amenazando a nuestros candidatos. Ojalá que esos partidos que no firmaron ese pacto, lo puedan hacer posteriormente porque es necesario para la tranquilidad de la ciudadanía» insistió.

Por: Héctor Juanz