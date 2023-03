Lozoya a juicio por Odebrecht; FGR niega pacto

México.– El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que, en su Gobierno, se cometa espionaje contra ciudadanos, tal como revelara un informe periodístico.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que su Gobierno no espía a ningún ciudadano, aunque recalcó que sí se hacen trabajos de inteligencia.

“Estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad, eso es lo que puedo decir. Desde luego Animal Político siempre ha estado en contra de nosotros, Aristegui lo mismo, Proceso, Artículo 19, todos ellos están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad”, subrayó.

«Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto, y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza”, dijo.

Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado, y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones, de la delincuencia organizada, ese es el propósito básicamente”, agregó.

Documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mostraron que el Ejército usó una estructura militar de inteligencia secreta para llevar a cabo espionaje contra el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, con la finalidad de acceder e interferir en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y con el pleno conocimiento del Alto Mando.

La evidencia expone una tarjeta informativa secreta de inteligencia militar, filtrada por el colectivo Guacamaya, que da cuenta de conversaciones privadas de Raymundo Ramos con periodistas de El Universal, Televisa y El País, relacionadas con el caso de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 3 de julio de 2020.

“El caso de este defensor de los derechos humanos, fue aquí denunciado por un compañero e ustedes, señalándolo que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, y aquí dijimos que eso no nos correspondía a nosotros, pero no nos vamos a poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del Gobierno anterior y se lo puedo probar, entonces están siempre en contra de nosotros, de todas maneras tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse y nosotros el derecho de réplica”, externó.

«Que les quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tempo de los Gobiernos neoliberales, hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, enfatizó.

En el caso del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el mandatario mexicano apuntó que no se le explicaron los motivos del espionaje, aunque recalcó que le tiene mucha confianza a las Fuerzas Armadas.

«No me explicaron nada, seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que lleva a cabo los organismos encargados de hacer este trabajo. No supe y les tengo confianza a los mandos, porque saben muy bien que está prohibido el espionaje, es decir, no somos iguales, si por eso no han podido”, manifestó.