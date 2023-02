Lozoya gana amparo por negativa de Fiscalía a dar carpeta de investigación por caso Odebrecht

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo “llena de orgullo” el hecho de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, se haya quedado sentada en la ceremonia del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución, celebrada en la ciudad de Querétaro.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que este tipo de acciones “no se veía antes”, y recalcó que se está llevando a cabo una transformación donde el presidente de la República ya no le da órdenes a los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

“Ayer me dio mucho gusto, porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la SCJN, pero me dio mucho gusto, muchísimo, porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente, desde luego en la formalidad, desde el Porfiriato, se hablaba de la división del equilibro entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo”, indicó