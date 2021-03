Lucero Mijares gana su primer premio; vence a Mia Rubín

Up Next

Pero no sólo Manuel Mijares publicó lo orgulloso que se siente de su hija, sino que también Lucero, quien estuvo nominada a varias categorías en dicha entrega, presumió el logro de su retoño, quien mostró su calidad vocal en el sinfónico que armó su padre al cantar uno de sus éxitos y tema de una telenovela, “El privilegio de amar”.

Continue Reading

Advertisement