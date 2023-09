Luis Donaldo Colosio descarta participar en el proceso electoral de 2024

Nuevo León.- El político Luis Donaldo Colosio descartó participar en el proceso electoral de 2024 en el que se renovará la Presidencia de la República.

El alcalde de Monterrey reconoció que tiene muy poco tiempo de haber ingresado a la política y que necesita madurar tanto en lo personal como en el ámbito profesional.

Colosio Riojas dijo que es importante la construcción de equipos, toda vez que para la Presidencia de México se necesita gente capaz de planear un buen proyecto político y técnico.

«En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas riñas inconsistentes… no voy a hacer artífice de la división de una oposición, sería irresponsable”, dijo.