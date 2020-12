Luis Miguel prepara lanzamiento de marca de ropa

Paula Levy explica la situación que pasó con su abuela, pues debido a sus transmisiones en vivo desde las redes sociales se dijeron varias versiones.

Todo inició cuando la hija de la fallecida actriz Mariana Levy, realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram para contarles a sus fans que por el momento no tenía casa, pues según su abuela, la conductora Talina Fernández, la había corrido.

Posteriormente, volvió a utilizar sus redes para aclarar las cosas y aprovechó darle las gracias a su abuela.

Paula Levy explica

Foto: Web

“Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de su casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente. Sí le agradezco porque (fueron) seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa”, dijo la chica de 18 años.

Asimismo, añadió que debido al encierro que vivió por la contingencia sanitaria, ambas llegaron al acuerdo que ella se iba de la casa de su abuela por pequeñas diferencias.

“Es una persona de admirar, pero también tiene 76 años y yo tengo 18, y con el coronavirus estábamos encerradas, todo el día viéndonos la cara. Fue como un acuerdo mutuo, pero creo que yo tomé la decisión final de que realmente como por la paz de las dos y la tranquilidad mental de las dos era que yo me fuera a vivir a otro lado…”.

