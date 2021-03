Luis Miguel recupera su fortuna y su lujoso departamento de Acapulco

La historia de una de las figuras de la música más icónicas a nivel internacional, Ozzy Osbourne, llega hoy a la programación de A&E. A través de Biography, la exitosa serie de televisión que mediante una investigación periodística y documental realiza productos audiovisuales sobre personalidades importantes del mundo; y en esta ocasión es el turno de “El príncipe de las tinieblas”.

Con más de una hora y media de contenido “Biography: The nine lives of Ozzy Osbourne” (Biography: Las nueve vidas de Ozzy Osbourne) presenta una mirada profunda y detallada de la vida de Ozzy. Los sucesos más determinantes de su historia, como la expulsión de Black Sabbath o su adicción a las drogas y el alcohol, de la mano de relevantes personalidades de la industria, su familia y el mismo, son algunos de los puntos que se abordan en la producción.

Los miembros de Black Sabbath, Geezer Butler y Tony Iommi, Sharon, Jack y Kelly Osbourne, Ice-T, Marilyn Manson y Post Malone algunas de las celebridades que prestaron su voz para ofrecer una perspectiva más al documental.

Segmentado en nueve partes (haciendo alusión a sus ‘nueve vidas’), el especial muestra a Ozzy como nunca antes se le ha visto. “Pobreza y prisión”, “El Nacimiento del Heavy metal”, “Drogas, muerte & divorcio”, “Diario de un loco”, “Matrimonio y Caos”, “El Pecado Definitivo”, “No más giras”, “Papá lo sabe todo” y “Retiro” son las estructuras de las que el documental de Biography se apoya para contar la historia del frontman de Black Sabbath.

“La razón por la que hago lo que hago es porque es lo que todos quieren hacer, pero no tienen las agallas para hacerlo. Y todo lo que soy es ser honesto”, declara Ozzy Osbourne en el avance especial publicado por A&E. A sus 72 años, “Biography: The nine lives of Ozzy Osbourne” presenta siete décadas de sucesos de una leyenda de la música y, sin duda, una de las piezas más importantes del ‘heavy metal’.

Sus urgencias, su impulso por alcanzar la fama y su terquedad por mantenerse como un modelo a seguir para incontables generaciones apegadas al rock son presentadas dentro de este documental producido por su hijo, Jack Osbourne.

