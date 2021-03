Lupita D’Alessio tiene heredera; su nieta continuará con la dinastía

México. – A través de redes sociales se ha viralizado el hastag #JusticiaParaDanny, luego de que la actriz y conductora Daniela Berriel compartiera en sus redes sociales un video en el que denuncia a Eduardo Ojeda de haberla violado y a Gonzalo Peña, actor de “¿Qué le pasa a mi familia? de haber sido cómplice.

La violación habría ocurrido hace un año en Acapulco, el día de los hechos Daniela hizo la denuncia corresponiente, pero a un año de ello, las autoridades no le han dado respuesta, y los involucrados siguen libres.

En el video , Daniela confiesa que hubiera preferido no hacer público lo ocurrido, pero decidió hablar porque tiene miedo de que algo pueda pasarle a ella, a su hermana o a cualquier otra mujer.

En el material, Daniela da algunos detalles de lo que ocurrió el día del ataque, fue en una casa en Acapulco, relata que se quedó dormida y al despertar se dio cuenta que había sido violada por Eduardo, amigo de Gonzalo, con quien tiempo atrás había tenido un romance fallido.

En su relato, cuenta que la reunión fue en marzo del 2020, varios amigos se reunieron en Acapulco, y aunque al inicio la estaban pasando bien, hubo un momento en el que ella decidió irse a dormir porque ya se sentía con copas de más, por lo que se fue a acostar al cuarto.

Cuando se percató, tanto Gonzalo como Eduardo la estaban manoseando, les pidió que no lo hicieran y en ese primer momento Gonzalo la dejó en paz, pero Eduardo continuó hostigándola hasta que más tarde, en la madrugada, Daniela despertó al sentir que la estaba violando.

Enfatiza que Gonzalo estaba en esa misma habitación pero no hizo nada para impedirlo; al día siguiente Gonzalo y Eduardo hablaron y se comportaron como si nada hubiera ocurrido.

Visiblemente afectada, Daniela le dice al actor Gonzalo Peña, que lo perdona, pero que tendrá que pagar por haber sido cómplice de un abuso.

“No entiendo por qué sigues buscándome a mi y ahora estás buscando a mi hermana, no entiendo por qué si viste que me estaban violando no me ayudaste, no entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, en los mensajes me pides perdón, te perdono, pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente y la denuncia también está puesta para ti”.