Lyn May revela que espera gemelos

México. – La vedette Lyn May ha causado gran revuelo por un supuesto embarazado a sus más de 60 años; ahora la artista reveló que no tendrá uno sino dos bebés.

Fue a través de una entrevista en el programa Todo para la Mujer, de Maxine Woodside, que la vedette respondió a la pregunta expresa de cuántos bebés estaba esperando, asegurando que serán dos.

“Es que ¿sabes que pasa? Se me van a mí los embarazos, los niños se me van a las nalgas. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas, cómo las tengo”.