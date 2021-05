Lynda será parte del próximo 90’s Pop Tour

CDMX.- La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, desató polémica por su interpretación del Himno Nacional Mexicano previo a la pelea entre ‘Canelo‘ Álvarez y Billie Joe Saunders.

Impresionante. Así el Himno Nacional en el AT&T, entonado por @angelaaguilar__ pic.twitter.com/PIGTWFHoeJ — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 9, 2021

Por medio de redes sociales, usuarios criticaron la interpretación e incluso hubo quienes exigieron una sanción contra la joven por su entonación del Himno.

El caso llegó hasta la Secretaría de Gobernación (Segob), que aclaró que la artista no violó la ley por su actuación.

Segob dejó en claro que Ángela Aguilar no contravino los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, “ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra”.

“Si bien, su entonación no fue la que todos reconocemos (marcial), fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación”, apuntó en el comunicado.

Gobernación dejó en claro que toda vez que el evento tuvo lugar en el extranjero, “no da lugar a una sanción administrativa, sin embargo, la dependencia seguirá vigilando el respeto a nuestros símbolos patrios”.

Pero no solamente el Gobierno de México respaldó la interpretación de Ángela Aguilar, sino que también Juan Ortega, tataranieto del creador del Himno Nacional, Francisco González Bocanegra, salió en su defensa.

En entrevista con Javier Poza, Ortega afirmó que la joven entonó el Himno Nacional con el compás correcto con el que se compuso en 1853.

“El ritmo original es un compás de 4/4, es decir, que es mucho más lento que lo que se canta en la actualidad, en la actualidad se canta en un compás de 2/4, cuando en realidad es de 4/4, es un compás de marcha militar pero mucho más lento”, explicó. “La versión que cantó Ángela Aguilar está cantado en un compás de 4/4, mucho más lento y que es la versión original”, añadió.

Sobre su interpretación, la joven Ángela Aguilar manifestó que apagó su celular ante la oleada de comentarios en su contra.

“La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular… Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí”, manifestó también en entrevista con Javier Poza.

La joven manifestó que se trató de un “gran recordatorio” de lo mucho que le queda por aprender. “La verdad no le cambié nada al himno, solo lo hice un poco más largo, cada nota la hice un poco más larga”.

“Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México (…) Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital y Grupo Fórmula.

Tambien te puede interesar: Niña ‘perrea’ himno nacional en vídeo de TikTok