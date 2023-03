Macabro hallazgo en Sinaloa del cuerpo de una niña, semienterrado y carcomido por fauna

Venustiano Carranza, Pue.- Para continuar con acciones para prevenir enfermedades como el dengue, chikungunya y zika, el Ayuntamiento de Venustiano Carranza que preside el alcalde Ernesto García Rodríguez, a través de la regiduría de salud a cargo de Elaine Rodríguez Cruz y con apoyo del departamento de Vectores de la jurisdicción Sanitaria 01 de Huauchinango, llevarán a cabo una jornada de descacharrización, dentro del marco de la “Semana Nacional de Lucha Contra el Dengue”, que empieza este viernes 24 de marzo, estará recorriendo todas las comunidades, las dos juntas auxiliares y la cabecera municipal.

En este sentido, la edil, Elaine Rodríguez Cruz, informó que por indicaciones del alcalde Ernesto García, ninguna comunidad debe quedarse sin ser descacharrizada, por lo que es muy importante contar con el apoyo de la población, para que saque los cacharros que acumulan agua y que se convierten en criaderos potenciales del mosquito transmisor de estas enfermedades.

Explicó que las casas de salud de cada comunidad serán los puntos de recolección para todas las comunidades, excepto para Villa Lázaro Cárdenas, Coronel Tito Hernández, y San Diego, ya que por ser las comunidades con más población la unidad estará recorriendo sus principales calles.

Podrán desechar latas, tazas de baño, bebederos, comederos, macetas, trastes viejos, cubetas, plásticos acumuladores de agua, botellas de plástico, vidrio debidamente empaquetado y etiquetado, floreros, todos los objetos viejos que acumulen agua, no llantas, no zapatos, no aparatos electrónicos, no colchones, ni basura.

La unidad recolectora iniciará recorrido a partir de las 8 de la mañana e iniciará de acuerdo a la siguiente calendarización.

Viernes 24 de marzo : Lindero, Santa Anita, Tumbadero, Vicente Guerrero, Villa de Guadalupe, La Morena. (Casa de salud punto de recolección).

: Lindero, Santa Anita, Tumbadero, Vicente Guerrero, Villa de Guadalupe, La Morena. (Casa de salud punto de recolección). Sábado 25 de marzo : San Bartolo, Estrella Roja, Ajengibre, Jesús García, La Libertad. (Casa de Salud punto de recolección).

: San Bartolo, Estrella Roja, Ajengibre, Jesús García, La Libertad. (Casa de Salud punto de recolección). Lunes 27 de marzo : Villa Lázaro Cárdenas, (Recorrido de unidad recolectora en Sector Pemex, zona Centro, colonia Los Laureles, La Guadalupe, Mirador).

: Villa Lázaro Cárdenas, (Recorrido de unidad recolectora en Sector Pemex, zona Centro, colonia Los Laureles, La Guadalupe, Mirador). Martes 28 de marzo : Villa Lázaro Cárdenas. (Recorrido en Manguitos, colonia Huasteco, ampliación Huasteco y Jaltocan).

: Villa Lázaro Cárdenas. (Recorrido en Manguitos, colonia Huasteco, ampliación Huasteco y Jaltocan). Miércoles 29 de marzo : Coronel Tito Hernández y San Diego. (recorrido de unidad recolectora).

: Coronel Tito Hernández y San Diego. (recorrido de unidad recolectora). Jueves 30 de marzo : Venustiano Carranza . (recorrido de unidad recolectora).

: Venustiano Carranza . (recorrido de unidad recolectora). Jueves 30 de marzo : Encinal (Casa de Salud), Zaragoza (cancha).

: Encinal (Casa de Salud), Zaragoza (cancha). Viernes 31 de marzo: Ojite, Tepeyac, San Rafael, San José, Cabellal, Las Palmitas. (Casa de Salud).

Por Redacción Noreste