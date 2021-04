Madonna sorprende con ¿nuevo look o cirugía facial? (Video)

Emma Watson nació en París, Francia, el 15 de abril de 1990, es una actriz, modelo y activista, que ha logrado el reconocimiento mundial y para festejar su cumpleaños 31 te presentamos cinco de sus películas que debes ver.

Más allá de la fama lograda por su interpretación de la quisquillosa Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter hay cintas que demuestran la capacidad histriónica de Emma Watson y te las presentamos a continuación.

“Ladrones de la Fama” (The Bling Ring)

En 2013, Emma Watson sorprendió a sus fans con su personaje de “Nicki” en la cinta “Ladrones de la Fama” de Sofía Coppola.

La cinta narra la historia de un grupo de jóvenes obsesionados con la fama y que se meten a las casas de celebridades para robar objetos.

“Las Ventajas de Ser Invisible” (The Perks of Being a Wallflower)

Emma Watson protagonizó en 2012 la cinta basada en la novela de Stephen Chbosky “Las Ventajas de Ser Invisible” donde interpreta a “Sam” que trae una gran lección sobre el valor de la amistad el amor y la música.

“Mujercitas” (Little Women)

Una de las más recientes adaptaciones al cine da clásica novela de Louisa May Alcott con el mismo nombre. En la cinta Emma Watson interpreta a Meg March, que junto a sus hermanas y su madre descubren el amor, la amistad y la importancia de la familia.

“La Bella y la Bestia”

Emma Watson dio vida a Bella en la versión live action del clásico de Disney para revivir la histpria que muestra que el amor verdadero va mucho más allá de la apariencia.

“Colonia”

Una cinta chileno-alemana donde Emma Watson interpreta a una aeromoza que intenta rescatar a su novio luego de ser secuestrado durante el golpe de estado de 1973 en Chile, la cinta de 2015 dirigida por Florian Gallenberger presentó una nueva faceta como actriz para Watson.