Madre crea cuenta en OnlyFans para deudas familiares; reúne más de un millón de pesos

Un murciélago fue captado dándose un festín en el área de frutas de un supermercado de Mérida, Yucatán, el suceso fue captado en video y publicado en redes sociales, donde genero controversia por parte de los usuarios

El video fue compartido por el medio local ‘Consigna Yucatán’ y se informó que este curioso momento sucedió dentro el supermercado ubicado en la Avenida Itzáes, cerca del barrio de San Sebastián en Mérida.

En las imágenes se puede apreciar al quiróptero sobre un melón y pese a la presencia de las cámaras el pequeño animal no se inmuta y sigue disfrutando de su jugoso manjar al que en repetidas ocasiones le clava los colmillos para llegar a la pulpa.

Hasta el momento, no se sabe cuál fue el desenlace de este video ni lo que pasó con el murciélago, sin embargo, este momento generó debate entre los internautas debido a que algunos tomaron la situación con humor e hicieron comentarios en tono de sarcasmo sobre el origen del coronavirus y una posible variante mexicana de este virus.

Por otro lado, algunos usuarios se mostraron molestos debido a que la presencia del murciélago en el área de frutas significaría que el supermercado no tiene las medidas sanitarias adecuadas para asegurar a sus clientes que los productos que venden no estén contaminados. Mientras que otros internautas se mostraron conmovidos por el video y aseguraron que el murciélago no le hacía daño a nadie y solo buscaba comida.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Mérida no se han pronunciado al respecto y se desconoce si el supermercado tomó algunas medidas para retirar al murciélago de sus instalaciones y el producto con el que estuvo en contacto.