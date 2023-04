Madre de Antonio exige a FGE investigar posible vínculo entre chofer y asesinos de su hijo, en Boca del Río

Boca del Río, Ver.- La señora, Perla del Carmen Mendoza Joachín asistió a las instalaciones de la Fiscalía Regional en Boca del Río, para solicitar se investigue un posible vínculo entre el chofer del autobús urbano Las Vegas y los asaltantes que posteriormente dieron muerte a su hijo.

La madre de Antonio mencionó que su nuera le contó, los asaltantes ya venían en la unidad cuando ellos abordaron el autobús en la avenida Salvador Díaz Mirón a la altura de Plaza Cristal, además la joven dijo haber visto a uno de los asaltantes venir platicando muy cordialmente con el conductor, y fue hasta la entrada del fraccionamiento Las Vegas cuando estos le pidieron apagar las luces e iniciaron con el intento de asalto.

«Entonces necesito saber o esclarecer que no tiene nada que ver y que él no estaba coludido con ellos (…) solamente tengo dos -videos-, son anónimos y son los que ahorita vengo a entregarles a ellos -Fiscalía-, uno de ellos es un teléfono que son de los que le robaron, pues para ver si la Policía Cibernética o ellos puede dar con el rastreo de donde se encuentra ese teléfono, y a lo mejor por parte de ellos pueden encontrar a los asaltantes», agregó.

La señora Perla mencionó que a decir de su nuera, el chofer del autobús urbano en Las Vegas no se veía nervioso con la presencia de los asaltantes e incluso, cuando llegaron los elementos policiales y paramédicos tras haberle disparado a Antonio, no necesito apoyo médico.

«Eso de que le pegaron, pues no sé, no puedo decirle, pero alguien cuando te pega, te bajas como que doblado, adolorido, y nada que ver. Ahora, dicen que el chofer padece del corazón, yo creo que al parecer del corazón con un susto de esa magnitud, yo creo que hasta la ambulancia hubiera tenido que ir a dar y no fue así. Entonces yo necesito saber, y que sí, que me cercioren que en efecto él no tenía nada que ver», refutó.