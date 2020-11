Maestro es asaltado en plena clase por zoom

México.- El rico tamal trasciende fronteras pues su sabor es inigualable, la prueba de esto fue un policía de la frontera, el cual no se pudo resistir a tremenda comida de los dioses.

Un tamal le viene bien a cualquier persona. Del norte al sur de nuestro país, este platillo goza de gran popularidad en todas su presentaciones: que uno de salsa verde, que uno de mole, tal vez alguno rajas o de dulce y hasta oaxaqueño.

No importa la presentación (o si viene en guajolota) hasta a los policías de la frontera norte con Estados Unidos les gustan ¡Sí señor!.

Y esto no es un decir solamente. Tenemos la prueba definitiva de que a los estadounidenses también les gusta echarse un tamilito de repente. Desde TikTok se viralizó un video en el que un agente fronterizo es captado mientras compra comida a un mexicano que andaba por ahí vendiendo sus “¡tamalitos, tamaleeeeeees!”.

En la Ciudad de México y otros hermosos rincones del territorio nacional es muy común pasar con nuestro vendedor de confianza para comprar un tamal y un champurrado (atole, pues) antes del trabajo. Y aunque eso pudiera tomarse una tradición mexicana exclusivamente, parece que algunos de nuestros vecinos del norte ya le entran también a este almuerzo mexicano.

Un video salido directamente de TikTok nos muestra una transacción tamalera en plena frontera de Tijuana. El usuario Soytijuana664 grabó el momento en que un vendedor le pasa unos tamalitos a un policía del otro lado.

“Si no te gustan, no me los pagues… Pruébalos primero”

joven tamalero al policia