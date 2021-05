Maestros detenidos por bloquear la SEV falsificaron firmas para reclamar toma de nota

Xalapa, Ver.- La fracción del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV) liderada por José Arturo Hernández Martínez, que el día de ayer bloqueó la carretera federal Veracruz-Xalapa, a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz, falsificaron firmas para reclamar la toma de nota y no tienen derecho a exigir cuotas sindicales, señaló esta mañana el secretario general del SDTEV, Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre.

Aclaró que el pasado 22 de enero el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje otorgó una toma de nota al grupo de Hernández Martínez, pero al revisar el expediente se descubrió que hubo alrededor de 300 firmas falsificadas y nombres de agremiados ya fallecidos.

«Esa toma de nota que ostenta la otra fracción está impugnada; es decir, no es definitiva, no ha causado estado hasta que la autoridad federal de su fallo y sentencia, mientras tanto esa fracción no tiene una toma de nota definitiva», dijo Ahumada Aguirre.

Foto: Héctor Juanz

Actualmente hay un recurso de revisión para que el Juez Colegiado de Distrito revise el caso.

Por tal motivo, insistió en que no es válido el reclamo de pago de cuotas sindicales:

«La intención de ellos es venir por las cuotas sindicales, lo que exigen es que se les den las cuotas sindicales. Están retenidas porque estamos en un proceso legal ante los tribunales federales y en tanto esto no se resuelva, no haya una sentencia definitiva, las cuotas seguirán retenidas».

La mañana de este martes el grupo de Ahumada Aguirre tomó las instalaciones de la SEV, aunque descartaron realizar bloqueos, pues se dijeron conscientes de que se trata de un delito.

Por Héctor Juanz