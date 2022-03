Maestros reclaman a la SEV pagos de Promoción Horizontal

Xalapa, Ver.- Maestros de educación básica reclamaron a la Secretaría de Educación de Veracruz, el pago de Promoción Horizontal adeudado a 932 maestros en todo el estado, que en suma equivale a 20 millones de pesos.

Este viernes se manifestaron en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, en Xalapa, pues aseguran que en la SEV no los atienden aún en la asistencia en la petición de audiencias que han hecho para que aclaren porqué ni llega el recurso a los maestros que pasaron la evaluación para que se les otorgara dicho incentivo.

«Estamos aquí porque hemos acudido a otras instancias. Fuimos con el secretario de Educación, no nos dio audiencia, nos mandó con el de Recursos Humanos y nos dieron evasivas. Nos dijeron que el día lunes nos iban a dar una respuesta concreta, fuimos y no estaban. Nos dan largas y largas. Es una grosería que le están haciendo no a los maestros promovidos, si no al magisterio»