Maestros reclaman plazas de bachillerato en Xalapa

Xalapa, Ver.- La ejecución de nueve personas en la zona sur del estado, cuyos cuerpos fueron dejados en la carretera Tinaja- Ciudad Isla presuntamente fue motivada por pugnas entre dos bandas «pequeñas» del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) reveló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Este miércoles reveló que de acuerdo a los avances en las investigaciones hechas por la Fiscalía del Estado, «varios de los que fallecieron en ese hecho estaban ligados o tenían alguna relación con una de las bandas», lo que permitió saber el supuesto motivo del multihomicodio y quién o quiénes lo ejecutaron.

Foto: La ejecución de nueve personas en la zona sur del estado, presuntamente

fue motivada por pugnas entre dos bandas.

«Una banda se va contra otra, pero son bandas muy pequeñas del mismo grupo delictivo…el que predomina en esa región» agregó y a pregunta expresa afirmó que se trata del CJNG.

El gobernador dijo que aún se indaga el motivo de involucrar con este y otros hechos delictivos al secretario de Gobierno en la entidad, Eric Cisneros Burgos a través de lo que llamó un mal montaje que se difundió mediante un video en redes sociales y en el que se identificó a quien habla como el presunto autor de las ejecuciones:

«Por alguna razón, por alguna extraña indicación que se está indagando, se les instruyó a esa bandita que montaran un video, el video es un montaje mal hecho. No sabemos cuál era el fin exacto, eso está investigándose, pero resultó un montaje porque quien habla dice ser familia del secretario de Gobierno y no es familia, dice ser víctima y no es víctima, es cómplice» señaló.

Foto: Twitter. Secretario de Gobierno en la entidad, Eric Cisneros Burgos.

García Jiménez reiteró que no habrá impunidad ni en ese ni en otro acto delictivo «aunque existan algunos que vengan a defender aquí a delincuentes y a presuntos delincuentes, este gobierno no se hecha para atrás, este gobierno va tras los delincuentes, este gobierno no permitirá que exista impunidad. Que les quede claro a los que andan delinquiendo: no va a haber impunidad» dijo.

