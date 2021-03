Maestros se manifiestan en las instalaciones en la delegación regional de la SEV ﻿

Tuxpan, Ver. – Comerciantes dedicados a la venta de artículos de temporada, aseguran que no le invertirán a la semana santa, por lo que sacarán a la venta toda la mercancía adquirida hace un año, misma que por motivo de la pandemia y cierre de playas se les quedó en bodega, además de que no se espera un gran repunte en las ventas, debido a la situación de crisis en la que se encuentra el país.

A decir de los comerciantes de puestos Fijos, Semifijos y Ambulantes afiliados a la CTM en el puerto de Tuxpan, aún no han podido liquidar los préstamos adquiridos en el mes de diciembre, y pedir un nuevo préstamo con ventas tan bajas, los ahorcaría aún más.

«Definitivamente no nos vamos a arriesgar a invertir, tenemos inversión que nos quedó hace un año es lo que vamos a seguir exhibiendo” señalando que la situación no es lo suficientemente buena, debido a que no se ha dado el repunte esperado en las ventas desde que se les permitió abrir sus puertas, y aunque algunos se han salvado del cierre total la ganancia que obtienen es muy poca para sostener sus necesidades prioritarias.

Aun y cuando el periodo vacacional de semana santa es el más esperado por los comerciantes en todo el año, para este año las esperanzas son mínimas ya que la pandemia sigue presente en el país y por consiguiente, las restricciones continúan para todos los sectores

