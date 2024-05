Maestros tocan Corazones y encienden mentes: Américo Zúñiga

Xalapa, Ver.- Por segundo día consecutivo, vecinos de la colonia Vicente Guerrero se manifestaron en la entrada de las oficinas de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS), ya que llevan casi un mes sin el servicio.

Acusaron que el alcalde Ricardo Ahued se comprometió a reestablecer el suministro de líquido desde las 6 de la tarde de este miércoles, lo que no ocurrió.

Los manifestantes también gritaron que ya no quieren pipas, pues no les alcanza, insulso aseguran que sus animales ya están muriendo por la falta de líquido.

«No fue cierto nos tomaron el pelo, 3 pipas para una colonia tan grande y no queremos pipas sino el servicio. Están muriendo los perros, los pájaros, los gatos, las gallinas. Es un abuso un mes sin agua, yo pago 2 mil pesos y no tengo agua, no es justo que pague agua que no tengo. Nos ven la cara de tontos, nos avientan el agua como perros», acusaron.