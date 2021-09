Maestros toman SEV en Xalapa

Xalapa, Veracruz.- Este lunes, docentes de Xalapa y de Ixhuatlán de Madero tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por distintas inconformidades y demandas.

Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) apelaron por el respeto a los acuerdos para maestros del Sector 15 y que cese el acoso contra sus afiliados y reclamó bases y pagos pendientes para el sector de Educación Indígena.

“Hay acuerdos que tomamos con la Secretaría para que los compañeros puedan laborar libremente, en todas las condiciones en sus jefaturas de sector, pero la parte oficial y de maestros no han respetado los acuerdos. Hay acoso en contra de los supervisores escolares por parte del Sindicato y la SEV es consecuente con ellos”, dijo el dirigente de dicho movimiento, Daniel Hernández del Ángel.

Además denunció que continúan los fraudes contra maestros de parte de algunas financieras.

De igual forma, docentes del jardín de niños «Genoveva Cortés», ubicado en la calle Quetzalcóatl de la colonia Moctezuma, en Xalapa pidieron que concluya la obra de mantenimiento inconclusa desde hace un mes:

“Espacios Educativos dejó de dar el recurso y ahorita está todo destruido. Lo que necesitamos es el apoyo para continuar con la obra. Los niños no han podido regresar a clases presenciales por esta situación. No tenemos baños, no tenemos agua, lavabos, tenemos la malla perimetral destruida”, precisó la maestra Lancy Cázares.