Magistrado Reyes Rodríguez renuncia a presidir el TEPJF

Michoacán. – El Cártel Nueva Generación (CNG) amenazó a medios de comunicación por la cobertura que ha realizado en Michoacán.

A través de un video el cártel encabezado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho», señala que «mis respetos para los noticiarios que hacen valer la libertad de expresión», pero exige que «no protejan en sus noticias» y que «sean parejos porque yo no estoy en contra de la liberta de expresión», respecto a sus rivales en Michoacán.

En el video acusan que a Juan Farías Álvarez, alias «El Abuelo Farías», y a Hipólito Mora de no ser autodefensas, sino extorsionadores y delincuentes.

También en el mensaje se amenaza directamente a la periodista Azucena Uresti.

«Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobracuotas ni extorsiono».