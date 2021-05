Maite Perroni revela que su relación con Koko Stambuk llegó a su fin

México.– La cantante y actriz Maite Perroni es una de las figuras del mundo del espectáculo que prefieren mantener su vida personal tras bambalinas, pero en esta ocasión la famosa decidió revelar que tras 7 largos años de noviazgo con el productor chileno, la relación terminó.

«Personalmente yo llevo ya meses de haber terminado una relación de 7 años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo», confesó la cantante en el podcast «Se Regalan Dudas».

Posteriormente, la también actriz explicó que su rompimiento con el productor musical fue en los mejores términos.

«Venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir: ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo hay que verlo porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y despedirnos'», narró.

La decisión no fue nada fácil…

No obstante, Maite reconoció que la decisión no fue nada fácil debido al cariño que existía entre los dos.

«Fue difícil y al mismo tiempo fue sano, fue como liberador, aunque se oiga raro porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes», dijo.

De la misma manera, Perroni subrayó la importancia de terminar a tiempo una relación que ya no da para más, sobre todo por su temor «a entrar en una dinámica tóxica, en una dinámica de no querer ver y, entonces ahí sí dejar de darle lo bonito a lo que existió».

«Ya son casi 6 meses de un proceso de distancia, de duelo, de ir cerrando, de irnos despidiendo y de entender que venían nuevos caminos y también hacerlo desde el amor», finalizó la estrella.

