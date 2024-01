Manantial de Xallitic se queda sin agua

Xalpa, Ver.- Desde hace más de cuatro meses dejó de brotar agua del manantial de Xallitic, en el centro de Xalapa, por lo que la fuente y los tanques de los lavaderos están vacíos.

José Luis Rivas, trabajador del área de Medio Ambiente municipal, encargado de dar mantenimiento a los jardines de Xallitic dijo que podría ser efecto de la sequía, aunque también de la sobre explotación del agua:

El agua es utilizada para el servicio de bañados al interior del mercado:

“Hay una bomba que está conectada aquí al manantial que va a dar al mercado Jáuregui para surtir a los sanitarios. No sé si también se deba a eso de que le hicieron demasiado uso porque todos los días, inclusive en la noche estaba prendida la bomba, pero antes, aunque estuviera la bomba prendida, lograba surtir todavía agua aquí, pero después ya nada más se surtían ellos y acá ya no. Pasó hace como cuatro años algo muy chistoso, que venía gente de Coppel que estaban haciendo construcción y venían a agarrar agua de aquí hasta que una vecina les negó el agua, como a los tres o cuatro días dejó de caer hasta que no vino una tromba en junio, a medio año y volvió a brotar el agua”.