Manifestantes exigen justicia por mujer que asesinaron policías en Tulum

Decenas de ciudadanos y activistas se manifestaron este domingo frente a las instalaciones del Palacio Municipal de Tulum y la Dirección de Seguridad Pública, para exigir justicia por la muerte de una mujer en manos de la policía local.

Desde las 5:00 de la tarde, en bici o a pie, los inconformes gritaron consignas contra el excesivo uso de la fuerza por parte de elementos, que provocó la muerte de la mujer, a quien se ha identificado como Víctoria, de origen centroamericano.

“La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” fue uno de los principales gritos de las mujeres que se manifestaron.

En medio de insultos salió a dar la cara el secretario de Gobierno de Tulum, Enrique Rodríguez, quien expuso ante los presentes que los policías están siendo investigados, pero no están detenidos.

El funcionario aseguró que los implicados serán juzgados conforme a derecho. Se limitó a decir que se ha capacitado a las policías, ante la frecuencia con que incurren a violaciones a los derechos humanos.

“¡Renuncia!”, le gritaban los manifestantes, además de mantas que incluían la leyenda “gobierno corrupto”.

A la marcha asistieron otras personas que indicaron que antes también fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de Tulum.

Uno de ellos fue Jesús, a quien le provocaron contusiones y heridas que sanaron en más de 15 días, según una manta firmada por el Observatorio Ciudadano de Tulum.

Casi por terminar la manifestación un grupo de ciudadanos realizaron actos vandálicos en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y lanzaron piedras, sin que intervinieran elementos policiacos.

Información de: heraldo