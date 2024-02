Manuel Huerta no vio presunto acarreo en de Rocío Nahle Alvarado

Veracruz, Ver.- El candidato de la primera fórmula al Senado por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró no haber visto el cúmulo de autobuses que bloquearon la carretera federal 180 el pasado sábado durante el cierre de precampaña de Rocío Nahle García.

Es de mencionar que en redes sociales varios automovilistas se quejaron del bloqueo de la autopista a la altura de la cabecera municipal de Alvarado, donde aseguraron por culpa de los autobuses de presuntos acarreados al cierre de precampaña de Rocío Nahle, tardaron más de hora y media para cruzar un pequeño tramo de aproximadamente 5 kilómetros que los conecta con el municipio de Lerdo de Tejada.

El ex delegado federal de Bienestar en Veracruz, dijo que su trabajo es en tierra, caminando y escuchando a la gente, y no esta pendiente de otras situaciones.

«Yo con sinceridad fui y no vi eso, y conste que, no lo vi no estoy negando, no lo vi, pero no hago esas prácticas yo camino, es lo único que puedo decir», subrayó.