Maquillista señala a Lucía Méndez de grosera y déspota (Video)

Estados Unidos. – El actor de la famosa serie ’13 reasons why’, Tommy Dorfman, le contó al mundo que es una mujer trans y que no cambiará su nombre.

La actriz ofreció una entrevista para la revista Time donde dijo que no cambiará su nombre.

“Para mí, personalmente, no es viable. No me voy a cambiar el nombre, me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera”, confesó.