Marcelo Ebrard confirma postulación de México para albergar unos Juegos Olímpicos

México. – Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, detalló que todavía pueden ser reactivadas las 21 órdenes de aprehensión canceladas por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con el Caso Ayotzinapa.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló que esta acción ocurriría sería siempre y cuando se tengan las pruebas necesarias .

“Luego, por razones todavía no muy claras, se dio a conocer que no eran 20 o 25, los que estaban ahí, sino que habían 80. Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso es de que cuando se dio la instrucción de que se judicializara, de acuerdo al informe, y habían personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgará o se les iniciarán procesos, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial, pensando que si metía nada más ya no se iba actuar sobre los que estaban como responsables en el informe”, explicó.