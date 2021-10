Marcelo Ebrard confirma que sí buscará ser el candidato de Morena a la Presidencia en 2024

México.- El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó que sí buscará la Presidencia de la República en las próximas elecciones federales de 2024.

En una entrevista Ebrard Casaubón afirmó que buscará ser candidato por Morena y que no tiene otro escenario para llegar a la Presidencia.

«Por supuesto que sí… Yo voy por el proceso en Morena, no tengo pensado otro escenario, y voy a participar en lo que Morena determine y ahí vamos a estar. Faltan mucho, faltan dos años todavía”, dijo Ebrard.

El canciller mexicano agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador el hecho de haberlo nombrado en la lista de presidenciables para sucederlo.

Sin embargo, señaló, que tanto él como su equipo de colaboradores tienen claro que no deben distraerse en la sucesión presidencial, la cual fue adelantada por el presidente López Obrador apenas a la mitad de su Administración.

“Le agradezco al presidente que me haya nombrado en esa lista que dio a conocer aquel día. Lo que hace el presidente es poner sobre la mesa, que por cierto no es usual, a quienes piensa él que hayan hecho un trabajo que pueda ser considerado en 2024. Ahora bien, no hay que distraerse”, recalcó.

“Yo les dije a mis amigos durante una comida: ‘vamos a hacer una cosa, esto va a ser dentro de dos años, por supuesto que me interesa participar y claro que es algo que ha sido con compromiso de vida, pero les pido que tengan claro que primero hay que sacar adelante las responsabilidades, y cuando se convoque en dos años a participar, ahí estaremos’”, agregó.