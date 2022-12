Marcelo Ebrard «pisa el acelerador» rumbo al 2024

Ciudad de México.- El Gobierno de México no responderá de la misma forma en la que actuó el gobierno de Perú al expulsar al embajador Pablo Monroy, aseguró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a tomar medidas pero contrarias completamente, nosotros no vamos a expulsar a nadie, no lo hemos hecho y no se va a hacer”, dijo el mandatario esta mañana.

El Gobierno de Dina Boluarte declaró este martes persona non grata al embajador mexicano en Lima y le dio 72 horas para abandonar el país andino en respuesta a las acciones injerencistas que consideran que han hecho las “altas autoridades” de México.

“Las declaraciones del presidente mexicano resultan especialmente graves en circunstancias en las que el país enfrenta una situación de violencia incompatible con el ejercicio del legítimo derecho que asiste a toda persona de manifestarse pacíficamente”, señaló el Ministerio en un comunicado.

López Obrador calificó la medida como “arbitraria” este miércoles pero aclaró que no se romperán relaciones con el país pues aún se debe atender a los ciudadanos mexicanos que radiquen en el territorio.

Aún con la expulsión del embajador mexicano, López Obrador criticó al gobierno de Perú por optar por la represión y no por métodos democráticos para dar solución a la inestabilidad que se vive en el país y señaló a las élites como las responsables del conflicto.

“Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, que es un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política de los grupos de poder económico y político de Perú que son quienes han mantenido esa crisis en el país por sus ambiciones personales, por sus intereses económicos”, acusó.

